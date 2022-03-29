من رواد «مصر تستطيع بالصناعة».. 5 معلومات عن المهندس رامي عازر

تهدف سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ربط الطيور المهاجرة والعقول المنيرة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالوطن الأم مصر، من خلال مشاركتهم فى فعاليات وجلسات سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، خلال نسخها الخمس، التي جرى إطلاقها خلال السنوات الماضية.

سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»

خلال هذه الفترة، تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تأتي تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، من خلال لقاءات وحوارات عدة، مع عدد كبير من الخبراء العلماء المصريين بالخارج، والمشاركين فى هذه النسخة من المؤتمر، في مجال الصناعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 5 معلومات عن المهندس رامي عازر، أحد رواد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لبيان وزراة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

5 معلومات عن المهندس رامي عازر

1- يعد المهندس رامي عازر من أبرز المشاركين في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهى «مصر تستطيع بالصناعة».

2- المهندس رامي عازر هو الرئيس التنفيذي لشركة بابايروس الأسترالية.

3- تمتلك شركة بابايروس الأسترالية، براءة اختراع لتقنية وخطوط إنتاج تحويل مخلفات زراعات الموز إلى بدائل خشبية ولب ورق وكرتون وأسمدة سائلة وتصنيع أطباق كرتون لتعبئة الغذاء.

4- يهدف المهندس رامي عازر، توسيع نشاط الشركة ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى أرض الوطن والتي تعد من المشروعات الرائدة عالميًا.

5- تعد مشاركة المهندس رامي عازر فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، هى الزيارة الثانية له إلى مصر.

ومن الجدير بالذكر، أن النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تضم عددًا كبيرًا من العلماء والخبراء من المصريين بالخارج، في مجال الصناعة، إذ تنطلق النسخة تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، والذي سيشمل عددًا كبيرًا من المحاور.