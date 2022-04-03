ضبط 50 طن مواد غذائية حجبها تجار عن الأسواق لرفع الأسعار بالمنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز في جميع مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية، ومن بينها مراكز تلا وشبين الكوم ومنوف وقويسنا، وأسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر وضبط كميات من المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 50 طن مواد غذائية بالمنوفية بهدف الاحتكار

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التموين بمحافظة المنوفية، أن الحملات نجحت في ضبط 50 طن مواد غذائية خلال الفترة الأخيرة في حملات تموينية مكثفة على المراكز والقرى، مضيفا أن كميات المنتجات التي تم ضبطها كان يقوم أصحابها باحتكارها ومنع بيعها بهدف زيادة سعرها في الفترة القادمة واستغلال الأزمات الدولية.

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة أسفرت عن تحرير 250 محضرا تموينيا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وإبلاغ جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها، مشددا على أن الحملات مستمرة ومكثفة لضبط الأسواق، خاصة مع استغلال البعض لأزمة أوكرانيا وروسيا ورفع أسعار المنتجات بشكل غير طبيعي.

ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كما نجحت حملة من مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في ضبط 200 كيلو أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المخازن، وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأكد الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات مستمرة على الأسواق للتأكد من اتباع التعليمات في محال الأسماك والمجازر ومحلات بيع اللحوم المجمدة، مؤكدا أن الأطباء في الطب البيطري يقومون بدور كبير لضبط الخارجين على القانون.