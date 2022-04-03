يواصل أبناء محافظة المنوفية، البحث عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، إذ الاستعداد لموعد السحور وصلاة الفجر في مساجد المموفية التي استعدت لاستقبال المصليين وفق تعليمات وزارة الأوقاف.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، وجاء وقت صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 وتختلف من مكان لآخر وفق الموقع الجغرافي في محافظة المنوفية، فبينما تقام صلاة الفجر في مدينة شبين الكوم في الساعة 4:14 تقسام في مدينة السادات في الساعة 4:16.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية

وجاءت مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، وفق ما أعلنته هيىة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي لمواقيت كافة الصلوات في ثاني أيام شهر رمضان بمحافظة المنوفية، كالتالي:

الفجر 4:14

الظهر 11:59

العصر 3:32

المغرب 6:16

العشاء 7:37

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، استعداد المساجد لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك مع التشديد علي التعليمات التي اتخذتها وزارة الأوقاف بخصوص شهر رمضان، وجرى عقد اجتماع مع مديري الإدارات والأئمة لتنفيذ توكيهات الوزارة في شهر رمضان المبارك.

صلاة التراويح من مسجد سيدي عز الدين في المنوفية

وأدى عدد من المصلين صلاة التراويح من مسجد سيدي عز الدين بمدينة تلا والذي يعد أحد أقدم المساجد في محافظة المنوفية، في ثاني أيام لصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.