معارض أهلا رمضان 2022 في المنوفية.. تخفيضات 30% على السلع الغذائية

تواصل معارض أهلا رمضان 2022 في المنوفية، بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة في أول أيام الشهر الكريم، وسط إقبال كبير من المواطنين لشراء المواد الغذائية بأسعار مخفضة، إذ تبدأ الخصومات من 10% وتصل إلى 30% على بعض المنتجات.

وتقدم معارض أهلا رمضان 2022 في المنوفية، جميع المنتجات بأسعار مخفضة، حيث يتراوح طبق البيض بين 52 حتى 54 جنيها، وأسعار زجاجة الزيت من 23 جنيها للتر، بينما سعر الرز يبدأ من 9 جنيهات، وكيلو الدقيق من 10 جنيهات، فيما يتراوح سعر البلح من 10 جنيهات حتى 35 جنيها، فيما تصل الخصومات على المنظفات في المعارض إلى 20%.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2022 في المنوفية

ويتوافر في معارض أهلا رمضان 2022 في المنوفية، بيع اللحوم السودانية بسعر 110 جنيهات للكيلو، بينما تباع اللحوم المجمدة بأسعار تبدأ من 65 جنيها، فضلا عن تواجد الحمام والبط والكبدة، وسط إقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم، سواء كانت طازجة أو مجمدة، وتشهد المعارض تواجد مسؤولي التموين.

معارض في قرى المنوفية

وتقدم الوحدات المحلية ومجالس المدن كل الدعم لمعارض اهلا رمضان 2022 في المنوفية، من خلال توفير أماكن إضافية لإقامتها معارض جديدة في القرى تسهيلا علي المواطنين، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المواطنين وزيادة شراء المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التموين لـ«الوطن»، أن المعارض مستمرة خلال شهر رمضان، وستتم زيادتها في الأيام المقبلة في ظب زيادة الإقبال لشراء المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن.