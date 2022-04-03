مائدة «روماني عجايبي» لإفطار الصائمين.. عادة سنوية لمواطن قبطي بالأقصر

في لفتة تؤكد عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد وعنصري الأمة «المسلمين والأقباط» ومدى المحبة بينهما، وكعادته السنوية المتكررة، أقام روماني رمزي عجايبي، تاجر قبطي بالأقصر، مائدة الرحمن لأشقائه المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، ويشرف عليها بنفسه، وهو الأمر الذي يستقبله أهالي المحافظة كل عام بترحيب شديد، مؤكدين أن روح المحبة التي تسود بين أبناء الوطن الواحد بعيدًا عن الفتن.

مائدة الرحمن في الأقصر

يوضح روماني رمزي عجايبي، أنه ينظم مائدة رحمن سنوية للمساهمة في إفطار الصائمين، وذلك بتوفير وجبات متنوعة يوميا تحتوي على اللحوم والدواجن، ويستعين في إعدادها بطهاة محترفين يعملون في الفنادق لتجهيز المائدة.

250 وجبة يوميا في مائدة الرحمن بالأقصر

المائدة التي ينظمها «روماني» منذ ما يقرب من 10 سنوات أمام المقر الرئيسي لمحلاته، يتم من خلالها أيضا توفير وجبات يومية لأكثر من 250 مواطنا طوال شهر رمضان المبارك، وهناك وجبات أخرى يتم توزيعها على المحتاجين يوميا، ويجري توصيلها لمنازل الذين يخجلون من الذهاب للمائدة تعففا منهم.

يؤكد «روماني» أن الهدف الأساسي من إقامة المائدة هو المحبة لإخوانه المسلمين ورغبة منه في مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان الكريم، خاصة أن أصدقائه والعاملين معه أغلبهم مسلمين.

نشر روح المحبة والتسامح

«التراحم والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين لا يولد إلا المحبة بين الجميع ونحن جميعًا في حاجة لنشر روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد»، هكذا يقول روماني عجايبي، الذي يضرب أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والإنسانية.