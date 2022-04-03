مبدعو «سنة أولى دراما» فى الشهر الكريم

يعتبر موسم الدراما الرمضانية من المواسم الأبرز على مدار العام، حيث يشحذ صناع الدراما قواهم لتقديم أفضل ما لديهم للوجود على المائدة الرمضانية وسط منافسة كبيرة فى كسب اهتمام الجمهور خلال الأيام الأولى، وفى موسم 2022 هناك عدد من المبدعين ما بين التأليف والإخراج يخوضون تجاربهم الأولى، وهو ما يضعهم أمام تحدٍّ فى تقديم أفضل ما لديهم للاستحواذ على المساحة على الشاشة.

للمرة الأولى فى سباق الدراما الرمضانية تتواجد هالة خليل ليست كمخرجة، ولكن كاتبة فقط فى مسلسل «أحلام سعيدة»، بينما يتولى عمرو عرفة إخراج المسلسل الذى تقوم ببطولته النجمة يسرا، بجانب عدد من الفنانين من بينهم غادة عادل، ومى كساب وشيماء سيف، وتراهن هالة خليل على الكوميديا فى مسلسلها الذى يجمع بينها وبين الدراما الاجتماعية، حيث يناقش عدداً من القضايا التى تواجه السيدات فى مراحل عمرية وخلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة.

وكشفت هالة خليل أنها اختارت أن تخوض تجربة الكتابة فقط هذا العام دون الإخراج، موضحة أنها كان من المقرر أن تتولى تأليف وإخراج المسلسل، لكنها وجدت من الصعب أن تعمل عليهما فى الوقت نفسه، «تمسكت بالعمل على التأليف، فأنا كتبت الشخصيات من البداية، وكان من الصعب بالنسبة لى أن يعمل عليها شخص آخر، فكان الحل هو الاعتذار على الإخراج، وبالفعل كان الاتفاق جماعياً على اختيار المخرج عمرو عرفة لإخراج المسلسل، وهو يعتبر التعاون الأول بيننا، وهو شخص رائع على المستوى الإنسانى».

وأشارت مؤلفة مسلسل «أحلام سعيدة» إلى أنها لا تتدخل نهائياً فى عمل المخرج عمرو عرفة، حيث إن رؤيتها تضعها على الورق، قائلة لـ«الوطن»: «لا أتدخل فى الشكل الإخراجى إطلاقاً، وبالطبع الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لى، حتى إن جمال العدل قال لى انسى إنك مخرجة انتى مؤلفة فقط».

بينما رفضت مؤلفة مسلسل «أحلام سعيدة» تصنيفه كعمل كوميدى، موضحة فى تصريحاتها لـ«الوطن»: «لا أستطيع تصنيف المسلسل كعمل كوميدى، ولكنه دراما إنسانية خفيفة، فالشخصيات لديها أزمات كبيرة قررنا تقديمها بطريقة خفيفة، لأن الجمهور الآن لا يستطيع تحمل أحداث درامية جادة أو ثقيلة».

من المتوقع أن يثير الكاتب إبراهيم عيسى الجدل فى تجربته الأولى فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل «فاتن أمل حربى» للمخرج محمد جمال العدل، وبطولة النجمة نيللى كريم، ويناقش المسلسل واحدة من أبرز القضايا التى تهم السيدات فى مصر، وهى حضانة الأطفال بعد الطلاق، حيث تواجه «فاتن» ضمن أحداث المسلسل القانون الذى قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من آخر بعد طلاقهما من زوجها، لتقرر التصدى لهذا القانون وتحويل الأمر إلى قضية رأى عام.

وللمرة الأولى يخوض المنتج محمد حفظى تجربة التأليف فى الدراما التليفزيونية، من خلال تجربة مختلفة بمسلسل «سوتس»، المأخوذ عن مسلسل أمريكى شهير بنفس الاسم، ويتعاون فى كتابة السيناريو والحوار مع الكاتب ياسر عبدالمجيد، بينما يتولى الإخراج عصام عبدالحميد، ويجمع المسلسل الذى تدور أحداثه داخل أحد مكاتب المحاماة، مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك.

ويتولى الكاتبان مايكل عادل وأيمن سليم العمل على تأليف مسلسل «دايماً عامر» للمخرج مجدى الهوارى، من خلال ورشة كتابة تحت إشراف الكاتب أحمد عبدالفتاح، ويطل الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل بشخصية مختلفة عن الشخصيات التى قدمها من قبل، وهو إخصائى اجتماعى يدعى «عامر» يعمل فى إحدى المدارس الدولية، ويتطرق من خلال العمل إلى مشكلات الطلاب فى مرحلة المراهقة، وأزمات التعليم والمدرسين وغيرها من القضايا الاجتماعية.

يتعاون الفنان هانى سلامة فى مسلسل «ملف سرى» الذى يشارك به فى سباق الدراما الرمضانية، مع فريق تأليف وإخراج يخوض التجربة للمرة الأولى وهما المؤلف محمود حجاج والمخرج حسن البلاسى، واختاروا العودة إلى الفترة التى تلت ثورة يناير ليتناول قصة فساد رجال الأعمال وسط حالة الانفلات الأمنى فى ذلك الوقت، من خلال المستشار «يحيى عزالدين» الذى يقرر فتح ملف فساد عائلة «المالكى»، ولكن يتعرض للتهديد والابتزاز أمام محاولته فى محاربة الفساد.

وأشار مؤلف «ملف سرى» إلى أنه كان يتعاقد على مسلسلات درامية، طوال الـ4 سنوات الماضية، بشأن عرضها فى موسم رمضان، لكنها كانت تتوقف لظروف خارجة عن إرادته، متابعاً: «كنت متمسكاً بتقديم مشروع درامى فى رمضان، ولم أصَب بيأس إطلاقاً خلال توقف العمل، والدليل أننى كنت أتلقى عروضاً كثيرة وضخمة لتقديم مسلسلات خارج رمضان أو خاصة بالمنصات الرقمية، إلا أننى كنت أعتذر عنها جميعها، حيث إننى أرغب فى المشاركة بموسم رمضان، فهو حلم من أحلامى المؤجلة منذ صغرى، وكان تحدياً كبيراً بالنسبة لى».

وقال: «منذ أن كان عمرى 12 عاماً، حلمت أن يكون لى مسلسل فى رمضان، فكنت مُغرماً بالكتابة منذ ذلك الحين، وكان هدفى وقتها أن يُعرض لى عمل من تأليفى فى هذا الشهر الكريم»، مؤكداً أنه لم يتخوف من المنافسة «هذا الأمر لم يشغل بالى كثيراً، فالأهم أننى أقدم عملاً يُرضينى وأنّ يكون عملاً محترماً.. المنافسة يكون لها أحياناً حسابات أخرى أنا بعيد عنها».

وأضاف محمود حجاج: «أنا راضٍ عن المسلسل فى كل الأحوال، وأنتظر رد فعل الجمهور، لكن سعدت بآراء فعل أبطال المسلسل، أصحاب الخبرات الفنية الطويلة، حيث يقولون لى: أنت عندك لغة مختلفة تماماً.. أنت كاتب مُبدع.. أنت عندك حوار مختلف وطريقة كتابة ليست موجودة فى الدراما.. وأن النص الذى كتبته أهم ورق اطلعوا عليه فى السنوات الأخيرة، لذلك أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور».