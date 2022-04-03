انطلاق فعاليات يوم المخطوط العربي: احتفاء بالهوية الحضارية

انطلقت فعاليات يوم المخطوط العربي، تحت شعار «إرثنا المخطوط في زمن العولمة»، في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تزامنًا مع اليوم الذي أقره وزراء الثقافة العرب، ودعمته الألكسو واحتضنته هذا العام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد ولد أعمر مدير منظمة التربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تكرم خالد الطوخي

نُظم الاحتفال بحضور عربي وإسلامي ودولي رفيع المستوى، وكان في استقبال الوفود الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل حامد والأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي مدير مركز تحقيق التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

«حيدر»: حدث يمثل الاحتفاء بالهوية الحضارية

وقال الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن احتضان جامعةِ مصرَ للعلوم والتكنولوجيا لهذه الاحتفالية الكبيرة بيومِ المخطوطِ العربي، حدث يمثل بالنسبةِ لنا جميعًا احتفاءً بالهوية الحضارية، والجذور الأصلية التي نَفْخرُ بالانتماءِ إليها، مضيفًا: «بادرْنا بإنشاءِ مركزٍ لتحقيقِ التراثِ العربي، ليكونَ نبراسًا ورائدًا تَسِيرُ على خطاه سائِرُ الجامعاتِ العربية، واعتبرنا ذلكَ واجبًا قوميًا والتزامًا أخلاقيًا».

واعتبر «حيدر» أن حرص هذا المركز الواعد أنْ يجْمَعَ بين تحقيقِ المخطوطاتِ التراثية، وآخِرِ المستجداتِ العلميةِ الحديثةِ في ذاتِ التخصص، وإسنادِ أعمالِ المراجعةِ والتعليقِ إلى نخبةٍ من الأساتذةِ المتخصصين في المجالِ المرادِ تحقيقُه، قد حقّق الفائدةَ المرجوة وأكد العلاقةَ بينَ أصلِ العلمِ ومراحلِ تطورِه، ولا يَخْفَى ما لهذا الأمرِ مِن أهميةٍ بالغةٍ في بناءِ جيلٍ متمكنٍ من علماءٍ عربٍ يستطيعون الإسهام والمنافسة في عصرِ العولمة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنَّ العُنوانَ الذي اختارتْهُ الجامعةُ العربيةُ لهذه الاحتفاليةِ وهو «إرْثُنا المخطوط في زمنِ العولمة» يُشير إلى هذا التحدي الكبير، الذي يَجبُ أنْ نَخوضَ غِمارَهُ إذا أردنا أن نسيرَ في ركْبِ التقدُّمِ العلميِّ الحديث.

الفقي: التكريم دليل على مجهود الجامعة

بينما قال الدكتور أنس عطية الفقي مدير مركز تحقيق التراث العربي ورئيس تحرير مجلة جامعة مصر للدراسات الإنسانية إن مبادرة التكريم الطيبة تجاه جامعة مصر ممثلة في رئيس مجلس أمنائها الأستاذ خالد الطوخي، تدل على الدور الحيوي الذي تقوم به جامعة الدول العربية ومنظمتها المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ومديرها العام الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر.

وأضاف «الفقي»: إن احتفالية هذا العام بيوم المخطوط العربي والتي انطلقت من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنما تفتح مجال المشاركة لكل المؤسسات التراثية العربية ليس فقط في دولنا العربية بل في شتى أنحاء العالم، إذ توجد بالفعل بعض المؤسسات المعنية بالتراث العربي المخطوط في دول أجنبية، وهذا ما يشعرنا بالفخر إزاء هذا التراث العظيم الذي أجبر العالم كله على احترامه بل واقتنائه وفهرسته والحفاظ عليه.

وعلى هامش الحدث العربي منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» وهي إحدى منظمات جامعة الدول العربية درع المنظمة لخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليتسلمه بالنيابة الأستاذ الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، ويأتي هذا التكريم تعبيرًا عن تقدير مستحق بعد تاريخ مديد من خدمة التراث العربي، والمتمثل في مبادرته بإنشاء أول مركز لتحقيق التراث يقام في جامعة عربية خاصة، والذي أنتج من المحققات العلمية ما جعله من أكبر المراكز المتخصصة في تحقيق التراث العربي العلمي التطبيقي.

وشهدت الاحتفالية مراسم تكريم مركز تحقيق التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ممثلًا في مديره الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، وتكريم الأستاذ الدكتور عبدالستار الحلوجي لاختياره شخصية العام في البحث التراثي، وتكريم الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف لجهوده في تحقيق كتاب «المحلى» لابن حزم واختياره كتاب العام التراثي، وأيضًا تكريم دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في رئيسها الدكتور فهد بن عبدالله السماري، واختيارها مؤسسة العام التراثية، كما شهدت إقامة معارض لإصدارات دارة الملك عبدالعزيز ودار الكتب، ومركز تحقيق التراث العربي ومعهد المخطوطات العربية، كما أقيم معرض لكلية الآثار التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.