جامعات تعلن رفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 في شهر رمضان المبارك دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتًا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحين أنه جرى الانتهاء من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة للفصل الدراسي الثاني وكذلك إعداد المراجعات النهائية والتدريبات لمختلف المناهج الدراسية، وأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية خلال شهري يونيو ويوليو.

امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري في موعدها

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» انتهاء الكليات المختلفة في رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية، لافتًا إلى أن الجامعة نجحت في تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن إلغاء الكتاب الجامعي في صورته الورقية وتحويله إلى إلكتروني، منوهًا بأن الدراسة منتظمة خلال شهر رمضان 2022، وأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري في موعدها خلال شهري يونيو ويوليو.

جامعة المستقبل: انتظام الدراسة خلال شهر رمضان

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» رفع كافة المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري عبر المنصات التعليمية للجامعة، وكذلك التدريبات بمختلف أشكالها والمراجعات، لافتًا إلى أن الدراسة منتظمة بكافة الكليات خلال شهر رمضان دون رصد أي مشكلات بشانها حتى الآن.

وشدد عباده على الالتزام الكامل بقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، وموعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وكذلك امتحانات «الميدتيرم»، لافتًا إلى أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني انطلقت بمختلف الكليات حضوريًا مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.