أرخص أماكن السحور في رمضان 2022.. «مش هتدفع أكتر من 50 جنيه»

ازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، عن أرخص أماكن السحور في رمضان 2022 باعتبارها من أهم الوجبات خلال شهر رمضان، وفرصة للخروج مع الأصدقاء أو العائلة خلال الشهر الكريم، خاصة أنها تتبعها صلاة الفجر في أحد المساجد القريبة.

أرخص أماكن السحور في رمضان

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تجيب على أسئلة القراء، نعرض أرخص أماكن السحور في رمضان 2022، بحيث لا تزيد قيمتها عن 50 جنيهًا، في السطور التالية:

عربات الفول

يعتبر طبق الفول والبيض من الأطعمة الرئيسية على مائدة سحور المصريين، وتنتشر عربات الفول موجودة في جميع المناطق، والأحياء الشعبية، وحتى الراقي منها، ويمكن تناول وجبة السحور عليها، ويكون متوسط سعرها ما بين 20 إلى 35 جنيهًا للفرد، حسب عدد الأصناف والكميات.

الحسين ومنطقة الأزهر

من أكثر الأماكن التي تنتشر بها المطاعم وحتى عربات الفول، ويمكن الحصول فيها على وجبه سحور ما بين 30 إلى 50 جنيهًا حسب الأصناف والكميات، وتنتشر فيها المساجد الأثرية والجوامع التي يمكن قيام صلاة الفجر والتهجد.

منطقة السيدة زينب

وتعتبر من أكثر الأماكن الأثرية التي تتواجد بها عدد من المطاعم وعربات الفول، وهي من أرخص المناطق على الإطلاق، ويبدأ فيها سعر وجبة السحور المكونة من طبق فول وسلطة من 10 جنيهات، وتصل حتى 30 جنيها، مع إضافة أصناف أخرى.

منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة

وتوجد الكثير من المطاعم الشعبية ومنها مطعم حمادة شيراتون في مصر الجديدة، ومطعم فول بشندي في مدينة نصر، الذي يقدم وجبات سحور من الفول والطعمية والبطاطس والبيض والمخللات، ويبدأ سعر الطلب من 10 جنيهات، ويصل حتى 50 جنيهًا للفرد.