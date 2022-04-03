إصابة ربة منزل بطلق ناري في الرأس قبل السحور بقنا.. قطعة أرض السبب

أصيبت ربة منزل، منذ قليل، بطلق ناري في الرأس، على خلفية مشاجرة على قطعة أرض، بمنطقة الحبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تفاصيل الواقعة

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوجود ربة منزل مصابة بطلق ناري بقرية دندرة.

طلق ناري في الرأس

وعلى الفور تحركت سيارة من الإسعاف، وبرفقتها الأجهزة الأمنية، وتبين أن المصابة حنان.م، ربة منزل،51عاما، مصابة بطلق ناري في الرأس، تلقته خلال مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين على قطعة أرض بمنطقة الجبيل.

ونقلت المصابة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني لمنع تجدد الاستباكات، وجاري القبض على المتهمين، وجرى تحرير محضرا بالواقعة.