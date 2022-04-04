مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الدقهلية.. 3 رمضان

يمثل معرفة موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة بالنسبة للصائمين في شهر رمضان أهمية كبيرة، لأنهم ينظمون أوقاتهم ومواعيد النوم والعمل والطعام علي تلك التوقيتات، فقبل أذان الفجر يستعدون للسحور، ويمتنعون عن الطعام والشراب، ونظرا لوجود اختلاف عن مواقيت الصلاة بين محافظتي الدقهلية والقاهرة التي يبث الأذان في الإذاعات، بناء عليها مما يفرض على الصائمين مراعاة فروق التوقيت.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم ‏ الموافق 3 شهر رمضان لعام 1443 هجرية، في مدينة المنصورة، ومحافظة الدقهلية حسب مواقيت الصلاة التي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ يختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى حسب موقع كل محافظة الجغرافي، إذ تختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلا، وذلك ينبغي على الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدا حتى لا يفسد الصيام.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الدقهلية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذلك مواقيت الصلاة إذ تختلف التوقيتات عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين.

الفجر: 4:10 صباحا

الشروق: 5:40 صباحا

الظهر: 11:58 صباحا

العصر: 3:30 مساء

المغرب: 6:15 مساء

العشاء: 7:35 مساء

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم في محافظة القاهرة

ونقدم لكم مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم في محافظة القاهرة، إذ يذاع أذان الصلوات في الإذاعة والتلفزيون بناء عليها، ومع كل أذان تنبه على مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخرى، وحتي ينتبه الصائمون لتلك التوقيتات.

الفجر: 4:13 صباحا ‏

الشروق: 5:41 صباحا ‏

الظهر: 11:58 صباحا ‏

العصر: 3:30 مساء

المغرب: 6:15 مساء ‏

العشاء: 7:34 مساء