مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الاثنين 3 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، موعد أذان فجر اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 الموافق 3 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، وهو الموعد الذي يلتزم به المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان المبارك، ويمتنعون عن الطعام والشراب وكل مايبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

موعد الإمساك يوم الاثنين 3 رمضان 1443 هجري 4 أبريل 2022

وبحسب البيان الصادر من الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان فجر اليوم الإثنين 3 رمضان 1443 الموافق 4 إبريل 2022، سيكون في تمام الساعة 4:08 صباحا، وهو الموعد المحدد، ويأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:57.

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 3 رمضان 4 أبريل

أما مواقيت الصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

بالنسبة لموعد أذان الفجر ليوم الاثنين الموافق 3 رمضان 4 أبريل في تمام 4:08.

أما الشروق فموعده 5:36 دقيقة صباحا.

فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:53 صباحا.

وأذان العصريحين عند الساعة 3:25 مساء.

أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:10 مساء.

وموعد صلاة العشاء يحين فى تمام 7:29 مساء.