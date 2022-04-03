الاختيار 3 الحلقة 2.. السيسي يرد على عرض خيرت الشاطر التعاون مع الجيش: شكلك جعان

تناولت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، المذاع على قناة on، اجتماعًا عُقد في إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، بين وزير الدفاع -آنذاك- عبدالفتاح السيسي الذي يجسد شخصيته الفنان ياسر جلال، والإرهابي خيرت الشاطر الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي أحد أفراد جماعة الإخوان الإرهابية، في فترة حكم الجماعة.

«الشاطر» يسعى للشراكة بين الجماعة والجيش

الإرهابي خيرت الشاطر، أعرب عن أمله في الحصول على مساعدة السيسي، في إنجاح ما أسماه بـ«الشراكة بين الجيش والجماعة»، زاعمًا أن الجماعة الإرهابية لديها عقيدة كفاحية، وعناصر بشرية متنوعة وخبراء في كل المجالات، كما أن لديها خطط محكمة لمشروعات اقتصادية هائلة، مثل الاستصلاح الزراعي وإنشاء المصانع والشركات.

رد حاسم من وزير الدفاع

رد وزير الدفاع على هذا الحديث كان حاسمًا، واقتصر على كلمات قليلة، كانت: «الغدا أمتى؟ أصل بشمهندس خيرت شكله جعان»، وطلب منه الإرهابي خيرت الشاطر أن يتناولا الطعام سويًا، لكن السيسي، رفض طلبه الثاني، وقال له: «وعدت رجالتي إني هتغدى معاهم النهاردة».

بعدها انتقلت الكاميرا، إلى حديث بين الإرهابيين خيرت الشاطر، والمعزول محمد مرسي الذي يجسد شخصيته الفنان صبري فواز في منطقة التجمع الخامس إذ يسكن مرسي، حيث حذر الشاطر من خطورة عبدالفتاح السيسي، التي يشكلها على الجماعة، وظهر «مرسي» مهزوزًا وفاقدًا كل حيلة تجاه كل ما وجه به الشاطر.