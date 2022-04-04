الاحتلال يواصل اعتداءاته في رمضان.. والفلسطينيون يردون بالزجاجات الفارغة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون، اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل في شهر رمضان المبارك، باستخدام الرصاص المطاطي الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، والضرب والاعتقال، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاحد، 3 فلسطينيين بينهم طفل من مدينة «القدس المحتلة»، بعد مداهمة عدة منازل، واقتحام حي بطن الهوى.

الاحتلال يستخدم العصي والغاز المسيل للدموع ضد الفلسطينيين

وأصيب 19 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والضرب خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة «باب العامود» بالقدس المحتلة، فيما أظهرت مقاطع فيديو اشتباكات عنيفة استخدمت فيها قوات الاحتلال العصي والغاز المسيل للدموع ضد الفلسطينيين.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد لمنطقة «باب العامود» في القدس الشرقية المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواتر حديدية في شارع السلطان سليمان وكافة المداخل المؤدية إلى منطقة «باب العمود»، للحيلولة دون وصول الفلسطينيين إليها، كما تصدى الفلسطينيين لقوات الاحتلال بإلقاء الزجاجات الفارغة والمفرقعات صوبها، واحراق محتويات الحاويات في شارع السلطان سليمان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في منطقة «باب العامود»

من جانبها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين في منطقة «باب العامود»، فيما هاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس الأحد، سيارات الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة برقة شمال غربي «نابلس»، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

شاهد شاب يتصدى لجنود الاحتلال بعد أن اعتدوا عليه في القدس.#فلسطين pic.twitter.com/acF9MzqUkm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2022

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد أنه نشر بطارياته الدفاعية وبات مستعدا لأي تصعيد على مختلف الجبهات بما في ذلك شن عملية «حارس الأسوار 2» ضد قطاع غزة.