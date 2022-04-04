أطفال يرمون المارة بمياه وصواريخ ببورسعيد.. ومطالب بإلحاقهم بـ«الأحداث» (صور وفيديو)

أبدى أهالي محافظة بورسعيد استيائهم من فيديو تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأطفال يلقون بأكياس المياه على الميكروباصات والمارة في الشارع، وذلك بجوار المدينة الرياضية بحي الزهور، وقت الإفطار، وتردد في خلفية الفيديو أغنية «رمضان في مصر حاجة تانية».

وبينما يتضرر المارة في الشوارع وتتعالى صرخاتهم من إلقاء المياه عليهم، تعالت الضحكات من أفواه الأطفال.

الصبية تباهوا بأذى الصائمين وقت الإفطار

وعبرت أمل البهائي، مدرسة، عن أسفها من هذا الأمر، وقالت إن الصبية بدلا من أن يوزعوا العصير والبلح على أبواب المساجد والمارة في الشوارع على الصائمين، فإنهم يلقون بأكياس المياه على الميكروباصات والناس، ويتباهون بالأذى من خلال نشر الفيديو المشين، والمصحوب بأغنية «رمضان في مصر حاجة تانية».

وأكدت أن الفيديو يظهر خللا في الأجيال الحالية، إذ انشغل أولياء الأمور بمتاعب الحياة عن تربية أبنائهم، ولم يعرفوهم أن هذا الشهر للعبادة وتوزيع الإفطار على الصائمين، وغاب عن الآباء أن يعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لإماطة الأذى عن الطريق وليس لنشر الأذى.

وقالت كاميليا مبارك، إنها تعرضت لإلقاء أكياس المياه عليها أثناء سيرها بالسيارة بجوار مركز طبي الكويت، وكادت تصطدم بالرصيف بسبب ذلك.

وأضافت «نزلت أجري وأمسكت بأحد الأطفال، وصممت أن أصطحبه للشرطة، فظل يبكي ولم أتحمل بكاءه وتركته بعد أن رددت حسبي الله ونعم الوكيل».

وقالت هبة الشيخ، إن عدد الصبية تتراوح أعمارهم بين عشر و15 سنة يلقون بالصواريخ المشتعلة وقت الإفطار على قائدي السيارات المارة، خاصة السيدات والفتيات، بهدف إتلاف ملابسهن والسيارات.

وأضافت أنها شاهدت مجموعة ألقت الصواريخ داخل مدرسة الفندقية، وتصدى لهم حارس المدرسة، فقذفوه بالصواريخ واحترقت ملابسه.

الظاهرة بدأت بتكسير الزجاج في رأس السنة الميلادية

وطالبت إيمان مسعد بالتصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت في بورسعيد، وبدأت بإلقاء الزجاج على السيارات في الشوارع خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية، واستمرت حتى زادت في شهر رمضان، المعروف بأنه شهر العبادة والعمل والخير، ووصلت لإلقاء أكياس المياه والصواريخ على المواطنين.

وطالب أحمد عبد الرحمن الجهات الأمنية بالتدخل والقبض على هؤلاء الصبية وإدخالهم الأحداث، لتربيتهم بعد أن فشل أولياء الأمور في ذلك.