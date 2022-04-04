أطفال بالسويس يوزعون البلح على الصائمين.. اشتروه من مصروفهم «فيديو»

اتفق عدد من الأطفال بمحافظة السويس على ادخار جزء من مصروفهم اليومي لشراء التمور وتوزيعها على الصائمين في الشوارع وقت أذان المغرب، وذلك لحين عودتهم إلى منازلهم واستكمال إفطارهم مع أسرهم.

ولاقى هذا الأمر ترحيبا من الأهالي الذين أثنوا على ما قام به الأطفال، ما شجع عدد من الشباب المسلم والمسيحي للمشاركة معهم في توزيع البلح والمياه المثلجة على المارة.

الأطفال اشتروا البلح من مصروفهم لتوزيعه على الصائمين

الأطفال الذين يقطنون مدينة الصباح التابعة لحي فيصل بالسويس اشتروا كمية من البلح من مصروفهم الخاص، وأعمارهم لم تتجاوز 12 عاماً، وقاموا بتعبئتها في أكياس، وقام شاب صاحب مكتبة بمشاركتهم بعدد من زجاجات المياه المثلجة، كما قام أحد رواد مسجد «أنس» ويدعى الحاج حسن الشوا بإعطاء الأطفال كمية إضافية من البلح لتوزيعها.

بعد ذلك، قام الأطفال بتجميع كل ما يريدون توزيعه، ونقلوه إلى مكان التوزيع، وعندما رآهم المهندس أندرو عادل، أحد الشباب المسيحي بالمنطقة، شاركهم في توزيع التمور والمياه على الصائمين.

اختيار مطب صناعي لتوزيع المياه والتمور

وذكر الشباب المشاركون مع الأطفال في توزيع البلح والمياه المثلجة على الصائمين بأول شارع المحكمة مع شارع الجيش بحي فيصل بالسويس، أنهم اختاروا هذا المكان لوجود مطب صناعي، وتكون السيارات كلها شبه متوقفة خلال عبور المطب، مضيفين أن الصائم في الشارع يحتاج لبعض التمور والمياه لحين وصوله لمنزله.