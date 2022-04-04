إصابة ربة منزل و3 من أبنائها في تصادم سيارة ملاكي و«تروسيكل» بطنطا

شهد طريق الكورنيش بطنطا، تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية «تروسيكل»، بنطاق كوبري الغفران، بحي ثاني طنطا، ما أسفر عن إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج وإسعافهم.

تصادم سيارة بـ«تروسيكل»

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «تروسكيل» في منطقة كوبري الغفران، على كورنيش طنطا، التابع الى دائرة قسم شرطة ثان طنطا، ووجود مصابين.

الحالة الصحية للمصابين

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وضابط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، إلى محل الواقعة، وتبين إصابة ربة وأبناءها الثلاثة، وجميعهم مقيمون في منطقة قحافة، دائرة قسم شرطة ثان طنطا، ومصابين بكسور وجروح متفرقة في الجسد، وحالة الأم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كما بينت التحريات، التي أشرف عليها الرائد محمود عبد الجواد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، أن التصادم حدث بين سيارة ملاكي وتروسيكل، أمام كوبري الغفران، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة الحالة الصحية للمصابين، وتم رفع حطام الحادث وعودة حركة سير السيارات مرة أخرى.