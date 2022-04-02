مفاجأة.. أسعار البترول تسجل أعلى معدل انخفاض لها منذ عامين

شهدت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا ملحوظا، حيث اتجه مؤشر الأسعار إلى الانخفاض بعد أن ارتفع ليلامس ال 118 دولار للبرميل الواحد، ففي بداية الأسبوع سجل البرميل ارتفاعا ثم انخفضت بشكل ملحوظ منذ اليوم الأول لتعاود لترتفع وتنخفض مره أخرى في تذبذب واضح للأسعار ليغلق في النهاية التعاملات الأسبوعية على انخفاض.

وأغلقت أسعار النفط أمس الجمعة على انخفاض في أسعار برميل النفط، ليكون هو أول انخفاض للأسعار في شهر إبريل الحالي، وسجلت الأسعار 104 دولار للبرميل خام برنت العالمي بعد ان كادت أن يصل إلى 140 دولارًا خلال فترات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسبوع متقلب لأسعار النفط

وسجلت الأسعار أكبر خسارة أسبوعية لها في عامين بعد قرارات السحب من الاحتياطي الخاص بالدول، حيث جاء الانخفاض بعد اتفاق الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تزامنا مع أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطيات في الولايات المتحدة.

عقود خامي برنت وغرب تكساس يفقدان 13%

وخسرت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الأميركي حوالي 13%، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس الماضي عن الإفراج عن نفط من مخزونات الطوارئ.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاض بنسبة 0.3% ليسجل سعر البرميل 104.39 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الأمريكي انخفاض بنسبة 1% ليصل إلى 99.27 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي أنه سيتم سحب مليون برميل نفط يوميا على مدى 6 أشهر بدء من مايو المقبل وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية.