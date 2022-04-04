أجواء ربيعية مستقرة اليوم مع نشاط للرياح.. وطقس حار يضرب البلاد غدا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية «إننا نشهد اليوم أجواءً ربيعية مستقرة على جميع أنحاء البلاد، إذ أن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، ويكون الطقس خلال فترة النهار من مائل للحرارة لحار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ويكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار».

طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد ببرنامج «هذا الصباح»المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّه مع بدء فترات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لطقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل، خصوصًا الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أنَّ هناك فارق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لأكثر من 15 درجة مئوية، إذ أنه مازال هناك تباين كبير بين درجات الحرارة، مشددة على ضرورة عدم التخلي عن الملابس الشتوية ليلًا، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بفترات النهار يمكن تخفيف الملابس خلال فترات النهار، ولكن خلال فترات الليل لابد الاحتفاظ بـ«جاكيت» لارتدائه.

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من الغد

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنَّ اليوم نشهد نشاطًا للرياح الذي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية المعتدلة، خصوصا خلال ساعات المساء، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ بدءا من الغد على جميع مناطق الجمهورية، مبينة أنَّ هذا الارتفاع يستمر لمدة 72 ساعة مقبلة في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، متوقعة أنَّ تسجل درجات الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى درجات حرارة تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية.