إعلان مواعيد مقترحة لامتحانات سنوات النقل والشهادت في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مواعيد مقترحة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية «عام مهني»، وتربية خاصة، وتعليم مجتمعي، والتعليم الثانوي العام والفني.

وأشار إلى أنه بالنسبة للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فإن التقييم سسيتمر طوال العام، ولا توجد امتحانات بالنظام الجديد.

ووفق بيان صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، فان امتحانات الصف الرابع الابتدائي تستمر لمدة 5 أيام، وتبدأ يوم 8 مايو المقبل حتى 12 مايو، والصف الخامس الابتدائي لمدة 3 أيام من 7 لـ9 مايو، والصف السادس الابتدائي لمدة 3 أيام، من 10 حتى 12 مايو.

أما امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي فمدتها 5 أيام، من 7 حتى 11 مايو المقبل، والصف الثالث الإعدادي عام ولغات ومهني لمدة 6 أيام، من 14 حتى 19 مايو.

أما المرحلة الثانوية «عام وفني»، فتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام 7 مايو المقبل حتى 19 مايو المقبل، وتتم الامتحانات حسب الجدول الوارد من الوزارة.

«تعليم كفر الشيخ» تستعد للامتحانات

كما تبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج، جداريات» من الثلاثاء 26 أبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل، لمدة 14 يوماً تتخللها أجازه المسيحيين وعيد الفطر المبارك.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبدالله، وكيل الوزارة، استعدت جيدا للامتحانات بمختلف مستوياتها، حيث جرى عقد اجتماعات مع مديري الإدارات استعدادا للامتحانات.