بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب «توك توك» بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب «توك توك» بطريق «الحامول - بلطيم» بمحافظة كفر الشيخ، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث بانقلاب «توك توك» على طريق الحامول بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى الحامول المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من ريهام عبدالله أبو القمصان، 42 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصالح ابراهيم طلعت، 17 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسمية أحمد عبد الرحمن، 45 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجميعهم من قرية الحضر بالحامول، والحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى الحامول المركزي.

ومساء أمس، أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين منفصلين بقريتين في مركز بسيدي سالم، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي العلاج اللازم وجرى تحرير محضرين بالحادثين.

مصرع طفل غرقا وإصابة 5 أشخاص في سيدي سالم

كما لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه غرقا في إحدى ترع سيدي سالم أيضا، ونُقل الجثمان الى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق .

يذكر أن المستشفيات العامة والمركزية تقوم بتقديم العلاج اللازم للمصابين في الحوادث الذين يصلون إلى أقسام الاستقبال عبر سيارات الإسعاف أو عير المواطنين، وفق مديرية الشؤون الصحية، كما يتم توفير المستلزمات الطبية والخيوط الجراحية بشكل مستمر في أقسام الاستقبال ضمانا لسرعة إنقاذ المصابين.