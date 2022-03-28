الدقهلية تستقبل شهر الصوم بـ 19 معرض «أهلا رمضان»: أسعار مخفضة

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، عن تنظيم 19 معرض «أهلا رمضان» بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع اليومية وبالكميات الكافية والاسعار المناسبة خاصة مع قدوم شهر مضان الكريم وضرورة احكام الرقابة والسيطرة علي الاسواق بالمحافظات من خلال تنظيم معارض السلع الغذائية واحتياجات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم.

الدقلهية : التوسع في معارض «أهلا رمضان»

‏وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه تم التوسع في معارض «أهلا رمضان» في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها ‏للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع ‏مدن وقرى المحافظة، مع دعم وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع ‏بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

افتتاح معرض «أهلا رمضان» بميت الخولي مؤمن

وقال الدكتور رضا قويطه رئيس مركز ومدينة منية النصر، إنه تم متابعة افتتاح معرض «أهلا رمضان» بميت الخولي مؤمن بكردون المدينة بالتعاون مع محلات لعرض مستلزمات الشهر الكريم من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وذلك بأسعار مخفضة تيسيرا على الاهالي وتوفير احتياجاتهم من السلع تخفيفا للعبء عنهم.

7 منافذ بيع السلع الاستهلاكية بأقل من سعر الجملة في المنزلة

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز إنه في ‘طار تنفيذ معارض أهلا رمضان بنطاق المراكز والمدن فقد تم افتتاح عدد7منافذ بيع السلع الاستهلاكية باقل من سعر الجملة للسيطرة علي ارتفاع الأسعار ومنع استغلال التجار وشملت منفذ دار مناسبات ابن تميم، ومنفذ بشارع عبد المنعم رياض، ومنفذ على الطريق الزراعي بجوار مجلس المدينة، ومنفذ لحوم بميدان الجرايحى، ومنفذ بجوار الشئون الاجتماعية، ومنفذ شارع الزهراءـ ومنفذ بيع أسماك بميدان الأنصاري، وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.