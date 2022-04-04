سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 في السوق المحلية

تصدّرت عمليات البحث عبر المحرك الشهير «جوجل» عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المحلية، خاصة في ظل اضطراب الأسعار الذي تشهده بورصة الدواجن بكافة أنواعها خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل وفق بورصة الكتاكيت والدواجن من الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وتباينت أنواع الكتاكيت البيضاء في السوق المحلية، إذ سجلت الأسعار كالآتي:

- بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين ما بين 9.5 إلى 13.75 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو يتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه.

- كتكوت أبيض قطعان بلغ بين 7 إلى 7.5 جنيه.

وتباينت أنواع الكتاكيت المهجنة، وجاءت أنواعها وأسعارها كالآتي:

- كتكوت الروص تباين بين 11 إلى 11.75 جنيه.

- كتكوت الروص «IR» بلغ نحو 12 جنيهًا.

- وصل سعر كتكوت أريو نحو 12.25 جنيه.

- وصل متوسط سعر كتكوت «الروص – أريو» 11 جنيهًا.

- كتكوت «أي – آر» وصل سعره بين 11 إلى 13 جنيهًا.

- كتكوت «أريو – هيرد» بلغ سعر 11 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن بشكل نسبي في السوق المحلي، إذ تراوح سعر كيلو اللحوم من الدواجن الحمراء بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتباع بالأسواق ما بين 43 إلى 44 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 38 إلى 40 جنيهًا، وتصل للمستهلك بنحو 45 جنيهًا، وفق تصريحات الدكتور سيد عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في السوق المحلي ما بين 58 إلى 62 جنيهًا، بينما يصل سعر البيض البلدي نحو 63 جنيهًا، وتطرح الدولة المصرية كميات من البيض عبر المنافذ الحكومية في المجمعات الاستهلاكية ومبادرة «كلنا واحد»، وشوادر «أهلا رمضان» بسعر 50 جنيهًا لمواجهة ارتفاع الأسعار.