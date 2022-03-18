سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 18 مارس 2022 في الأسواق

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم عبر محركات البحث المختلفة، حرصا منهم على متابعة أسعاره بشكل يومي، وخوفا من ارتفاع سعره، والذي يؤدي على الفور لصعود سعر الدواجن بشكل عام، ويشهد السوق المصري خلال الأيام الحالية تباينا بالأسعار افتعله التجار مع قرب شهر رمضان الكريم.

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يحتاج إليه المواطنين ويبحثوا عنه بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022، وفقا لجولة بوابة «الوطن» في الأسواق بمنطقة الدقي، وأسعار الدواجن بمختلف منتجاتها، والتي جاءت كالتالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ويختلف سعر الكتكوت حسب عمره، ليبدأ سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المصرية من 9 جنيهات، وحتى 13 جنيها، ليصل إلى المستهلك النهائي لهذا السعر.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- يبلغ سعر الدجاجة الكاملة قيمة تتراوح ما بين 1100 إلى 1200 جرام، بين 75 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

- وبلغ سعر كيلو صدور الدواجن المخلية دون عظم نحو 85.5 جنيه.

- سعر طبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر طبق أوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

- الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

- سعر طبق بانية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 110 إلى 170 جنيهًا.

- ووصل سعر الديك الرومي إلى نحو 70 جنيهًا، وسجل سعر رومي فيليه نحو 122 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو البط المسكوفي إلى سعر نحو 7.5 جنيه، فيما وصل سعر بط مولار عمر يوم إلى 8.5 جنيه.