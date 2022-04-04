أسعار سيارات حديثة أقل من 250 ألف جنيه في السوق المصري

شهد سوق السيارات تذبذبًا في الأسعار بسبب حالة التضخم العالمية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا.

وقال علي محمد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن المركبات الحديثة، شهدت ارتفاعًا بسبب التضخم الاقتصادي وعمليات الإغلاق في بعض الدول وقيام بعض أصحاب المصانع العالمية في تصنيع السيارات بتقليل عمليات إنتاج السيارات وتوريدها للدول، مشيرًا إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية ما زالت موجودة مما يتسبب في تفاقم أزمة صناعة السيارات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات الموجودة، التي لا يتجاوز سعرها 250 ألف جنيه في سوق السيارات المصري.

أسعار السيارات اليوم

سيتروين سي إليزيه 2021

ناقل الحركة الخاص بالمحرك: أوتوماتيك / 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 234900 جنيه

فيات دوبلو 2022

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: مانيوال / 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 234,900

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: أوتوماتيك / 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق 235,000 جنيه.

لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: مانيوال / كروس 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق: 235,000 جنيه.

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: أوتوماتيك / 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 235,500 جنيه.

بيجو 301 2021

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: أوتوماتيك / Active 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 237,990 جنيهًا

شيري أريزو 5 2022

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: أوتوماتيك / هاي لاين 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 239,000 جنيه.

نيسان صني 2022

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: أوتوماتيك / بيز لاين 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 239,500 جنيه.

شانجان CS 35 2021

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: أوتوماتيك 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق: 240,000 جنيه.

هيونداي I10 2022

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: أوتوماتيك / 1200 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 240,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: أوتوماتيك / 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق: 241,500 جنيه

هيونداي أكسنت RB 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق: 241,900 جنيه.