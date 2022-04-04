الإحصاء: 1.42٪ زيادة في صناعة المنتجات الغذائية في يناير 2022

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليـــوم الاثنين الموافق 4/ 4/ 2022 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2022.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري «لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013».

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية ـ بدون الزيت الخام والمنتجــات البتروليةـ 112.67 خلال شهر يناير 2022 «أولـي» مقابل 115.15 خلال شهر ديسمبر 2021 «نهائي» بنسبة انخفاض قدرها 2.15٪.

صناعة المنتجات الغذائية

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 142.65 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 140.65 بارتفاع قدره 1.42٪ وذلك لزياده الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان.

صناعة الملابس الجاهزة

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 103.09 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 101.50 بارتفاع قدره 1.57٪ وذلك لزياده الطلب.

صناعة الورق ومنتجاته

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة صناعة الورق ومنتجاته 79.66 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 84.0 بنسبة انخفاض قدرها 5.17% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 105.61 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 123.13 بانخفاض قدره 14.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق .