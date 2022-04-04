رصف 21 طريقا شرق مدينة كوم حمادة بتكلفة 6 ملايين جنيه

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء عماد الدكروري، أعمال الرصف بمنطقة شرق المدينة لـ21 شارعا، بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة العمل على إنهاء كل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام الجاري.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار «آمنة» إلى أن المحافظة تسعى جاهدة من خلال خطة تطوير الطرق إلى تحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور.

وشدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ، مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.

رصف طرق بمدينة دمنهور

وتشهد العديد من مدن ومراكز محافظة البحيرة عمليات رصف لعدد من الطرق الرئيسية والفرعية، ضمن خطة المحافظة لتطوير كل الطرق، كما تشهد مدينة دمنهور أيضا تطوير العديد من الطرق بها والتي تم الانتهاء من بعضها ويجري الآن بعض الأعمال النهائية في الجزء المتبقي من عمليات الرصف.