تحركات عاجلة لتغيير خطوط المياه وإعادة رصف الطرق بجودة عالية في قنا

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، القيادات التنفيذية بسرعة الانتهاء من تغيير خطوط المياه المتهالكة بمدينة قنا، ورصفها مباشرة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين من الأضرار التي تسببها الخطوط القديمة، ولتخفيف العبء عنهم من المعوقات، التي يواجهونها من عمليات الكسر المستمرة وانقطاع المياه.

تغيير خطوط المياه المتهالكة في قنا

أوضح محافظ قنا، أنه يُجرى حاليًا، أعمال إحلال وتجديد للبنية التحية بمدينة قنا، لتغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة، بأخرى جديدة تتواكب مع متغيرات الحياة الحديثة، إذ تم تغير خطوط المياة بنظام «PVC» البلاستيكية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوط آمنه تماما، ولا تتعرض للكسر، والضخ بها يكون أقوى، ولا تتسبب في تلويث المياه بسبب الصدأ، كما كانت من قبل.

أضاف المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة ممول من صندوق التنمية الحضارية، لعمل إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة قنا، مع اتباع المواصفات الفنية القياسية في تنفيذ المشروع، وسوف يتم تنفيذه طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، بالتعاون مع وحدة تطوير المناطق العشوائية، وغير المخططة بالمحافظة «الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والإدارة العامة للمرور».

إعادة رصف الطرق بجودة عالية

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من تركيب خطوط المياه الحديثة، بكل مناطق المدينة، وإعادة رصف الطرق العامة والجانبية بجوده عالية، مؤكدا أنه تم عمل محاضر انضمامية مع كل الجهات التنفيذية، لسرعة إنجاز المشروع قبل حلول فصل الصيف، طبقًا للجدول الزمني للمشروع.