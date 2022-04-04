أسعار الذرة ترتفع عالميًا بعد غلاء الأسمدة ومخاوف من تراجع الإمدادات

ارتفعت العقود الآجلة للذرة إلى 7.47 دولار للبوشل، في بورصة شيكاغو للتجارة، حيث يستعد المزارعون الأمريكيون لزراعة فول الصويا أكثر من الذرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، مما يزيد من مخاوف النقص العالمي المرتبط بالحرب الروسية على أوكرانيا.

مخاوف من انخفاض الإمدادات من روسيا وأوكرانيا

وقدّر تقرير الزراعة المرتقب لوزارة الزراعة الأمريكية، زراعة الذرة بـ89.49 مليون فدان لعام 2022، بانخفاض 4% عن العام الماضي وأقل من أدنى مستوى في مجموعة من التوقعات التجارية، علاوة على ذلك، ظلت المخاوف من انخفاض الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، اللتين تشكلان معًا 20% من الإمدادات العالمية، مهيمنة، فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، علقت الأخيرة الشحن التجاري في موانئها بينما أوقفت روسيا تجارة الحبوب بعد العقوبات التجارية التي فرضها الغرب على موسكو، حيث شهدت أسعار الذرة ارتفاعاً كبيراً في أعقاب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

2% زيادة في مخزونات الذرة الأمريكية

في غضون ذلك، يرى تقرير مخزونات الحبوب الفصلية في الولايات المتحدة أن مخزونات الذرة بلغت 7.85 مليار بوشل، بزيادة 2% عن العام الماضي، مع ارتفاع المخزونات داخل المزرعة وخارجها مقارنة بالعام الماضي، وتاريخياً، وصلت الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 843.75 في أغسطس من عام 2012.

توقعات بارتفاع الذرة الأمريكية إلى 10 دولارات للبوشل

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدّري الذرة، تليها الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا، ومن المتوقع تداول الذرة عند 9.05.69 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، ممن أشاروا إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، سيتم التداول عند 10.00.60 للبوشل في غضون 12 شهرًا.