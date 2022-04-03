«التعليم» تحذر الطلاب في شهر رمضان: الحضور إلزامي والفصل مصير الغائبين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواعيد الدراسة في رمضان 2022 كما هي ولا يوجد بها أي تعديلات، أو تخفيض لساعات الدراسة، مشيرة إلى أن جميع المدارس معقمة تمامًا ضد فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، موضحة أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي سارت بشكل متميز.

الفصل مصير الطلاب الغائبين عن المدرسة في رمضان

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن المدارس شهدت اليوم حضورًا كبيرًا من الطلاب في جميع المراحل التعليمية، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن الفصل من المدرسة عقوبة الطلاب الغائبين في رمضان، كما أن هناك تعليمات صارمة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي، وعقوبات سيتم توقيعها على الطلاب المخالفين لتعليمات الحضور.

حضور الطلاب إلزامي طوال شهر رمضان

وأشار المصدر، إلى أن حضور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في المدارس، إلزامي طوال شهر رمضان 2022، مؤكدًا أنه لا يوجد أي قرار برفع الغياب من المدارس، وأن جميع المدارس معقمة ضد كورونا، موضحًا أن أي طالب يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا وهي 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، خلال الترم الثاني، وتحديدًا في رمضان 2022 يوجه له إنذار بالفصل، وحال عدم انتظامه في المدرسة يتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى.

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية لشهري فبراير ومارس تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات، مؤكدًا على أن الوزارة تجهز حاليًا لإعلان كافة تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، منوهًا إلى أن جائحة كورونا لن تكون عائق في عقد امتحانات الثانوية العامة.