«التعليم» تحدد إجراءات ما بعد التعاقد لوظائف المدارس اليابانية 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات ما بعد التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية التي تم فتح باب التقديم لها اعتباراً من اليوم ولمدة 15 يوما.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يتم القيام بالعمل داخل المدرسة المختارة وسيكون على العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة وتقييم كل عامل في الأشهر الثلاثة الأولى، وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو فى نهاية الأشهر الثلاثة، وفى حالة عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.

إجراءات ما بعد التعاقد في وظائف المدارس المصرية اليابانية

- بعد انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى، سيتم إجراء تقييم شهري على مدار مدة التعاقد وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد.

- تشمل إجراءات ما بعد التعاقد في وظائف المدارس المصرية اليابانية أنه في حالة إيجابية التقرير السنوي سيتم تجديد التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة تماماً.

- سيحصل جميع العاملين على رواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية

- يتم إضافة بدلات بأنواعها بحسب ظروف كل مدرسة وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية

- التأمين الطبي إجباري للعاملين بالمدارس ويتم خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم

- يكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الاليكترونية فقط وهو اجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2023/2022 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- لوحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة تغيير مقر العمل وفق مقتضيات العمل ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى.

- وجوب التأكيد على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصا البريد الاليكتروني ورقم التليفون المحمول وكذلك أي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.