جامعة أسيوط توقع بروتوكول مع «الدولية للمستلزمات الطبية» لدعم التعاون

وقعت جامعة أسيوط بروتوكول تعاون مع الشركة الدولية للمستلزمات الطبية، في إطار المشروع الكوري بين كلية الهندسة وجامعة «كوريا تك»، في إطار فعاليات المشروع الكوري لتنمية القدرات البحثية والتعليمية بالتقنيات المتقدمة بكلية الهندسة، والممول من وزارة التعليم بكوريا الجنوبية، والمنفذ بواسطة جامعة كورياتك.

تنمية وتعزيز علاقة الجامعة بالصناعة

وقد صرح الدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة ومدير المشروع الكوري، أن البروتوكول يأتي ضمن أنشطة المشروع الكوري، التي تهدف الى تنمية وتعزيز العلاقة بين الجامعة والصناعة ليؤسس لعلاقة طويلة الأمد ترتكز على المنفعة المتبادلة والمشاركة بين الطرفين في العملية التعليمية والعملية الصناعية بما يحقق التنمية المستدامة للمجالين، حيث تتميز الشركة بتصنيع مجموعة من المستلزمات الطبية شديدة الدقة والأهمية، من خلال عدة مصانع داخل وخارج مصر وتقوم بتصديرها لجميع دول العالم.

توفير المستلزمات الطبية

وأوضح الدكتور مؤمن طه المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن البروتوكول ينص على عدد من قواعد العمل المشترك بين الطرفين، حيث توفر الشركة الدولية للمستلزمات الطبية تدريبات سنوية لطلاب كلية الهندسة بأقسام الهندسة الميكانيكية والكهربائية والطبية، بما يهيئ الطلاب لبيئة العمل الصناعي ويؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.

التأهيل لسوق العمل

كما تشارك الشركة مع الكلية في البحوث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك سواءً الطلابية، مثل طرق التدريس واللوائح بما يناسب سوق العمل أو البحوث العلمية باستخدام معامل كلية الهندسة المتطورة، بينما توفر كلية الهندسة تدريبات متخصصة ومتقدمة بواسطة أعضاء هيئة تدريس الكلية لمهندسي وفنيي الشركة.