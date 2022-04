جامعة أسيوط تشهد المؤتمر الثاني لكلية الآداب تحت عنوان «ميقات»

تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، شهدت كلية الآداب انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لها تحت عنوان «ميقات» الذي نظمه فريق TEDX بمسرح كلية الآداب بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي عبد الجواد عميد كلية الآداب والمشرف الأكاديمي والدكتورة شيرين عبد الغفار المدرس بكلية الآداب والدكتور أحمد شريت مدير ادارة الاتحادات الطلابية، فضلا عن نخبة من المحاضرين في مختلف المجالات ضمت الدكتورة ابتسام القاضي «علاج طبيعي» وعلي ثابت في مجال التدريب وادارة الموارد البشرية.

تبادل الرؤى والافكار في ندوات تثقيفية

وفي مستهل المؤتمر أكد الدكتور شحاته غريب علي أهمية عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية التي تساعد أبنائنا الطلاب علي تبادل الرؤي والأفكار بجانب اكتساب الخبرات القادرة علي تغيير أحداث كثيرة في مختلف جوانب الحياة وتحديدًا في عالمنا ووطننا العربي.

وأشاد «غريب» بتنظيم الحدث الذي يأخذ طابع اللغة العربية لأول مرة ويدور حول أهمية الزمن ومراحل الانسان المختلفة وكيفية تعامل كل شخص مع مراحل حياته المختلفة وذكرياته، فضلا عن إتاحة الفرصة للعديد من المحاضرين لعرض وطرح أفكارهم التي أصبحت محل اهتمام الكثير علي مستوي العالم ونشر الأفكار التي تستحق الانتشار علي نطاق أوسع تواكب التطورات التكنولوجية والثقافية والاجتماعية.

وأشادت الدكتورة مها غانم بطلاب فريق TEDX لسعيهم علي توعية الشباب الجامعي لمواكبة أحدث التطورات بمختلف المجالات الحياتية لتحديد أهدافهم للمنافسة في سوق العمل من خلال الاستفادة من قصص ونجاحات الآخرين، فضلًا عن تجنب المعوقات التي تقف عائقًا أمامهم، مضيفة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لممارسة العمل المجتمعي المفيد، فضلًا عن تبادل التجارب والأفكار الابداعية وقصص النجاح ونشر الأفكار الريادية برؤية عصرية حديثة.

استضافة عدد من المؤثرين والملهمين في المؤتمر

وأشار الدكتور مجدي عبد الجواد إلى أن فريق تيدكس هو فريق تابع لمنظمة TED العالمية، وهي منظمة غير ربحية تنظم سلسلة من المؤتمرات العالمية سنويا هدفها نشر الأفكار المتميزة، وتمنح المنظمة تراخيص لأطراف مستقلة لتنظيم مؤتمرات مماثلة لـ TED بشكل محلي وذلك باسم TEDX وتحت شروط معينة .

وصرح عبد الجواد بأن الطالب إسلام طه قائد الفريق تمكن من الحصول علي ذلك الترخيص من منظمة TED بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه جرى إنشاء فريق TEDX ASSUIT UNIVERSITY بغرض تنوير العقول عن طريق اضافة أفكار مميزة لمنصة TEDX وذلك لتوسيع المدارك عن طريق عرض الصورة كاملة من خلال المؤتمر.

كما أوضحت الدكتورة شيرين عبد الغفار أن المؤتمر ضم عددًا من الملهمين والمؤثرين منهم الدكتورة ابتسام القاضي وهي دكتورة علاج طبيعي ومصممة أزياء للمحجبات ولها نجاحها في هذا المجال حيث قامت بمشاركة قصة نجاحها وكيفية تأثيرها في العديد من المحيطين بها والشباب في مختلف الأنحاء تحت عنوان «النجاح مش هدف لكن قصة حياة»، والأستاذ الدكتور محمد الشاذلي أستاذ جراحة التجميل بأسيوط ومؤسس عملية الابتسامة مصر والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمؤسسة عملية الابتسامة الدولية والذي أجاب عن العديد من التساؤلات التي وجهت له في فقرة تحت عنوان «آلية الابتسامة كمعجزة في وجهك»، كما شارك الطالب إبرام بشري بكلية الهندسة موهبته الفريدة من نوعها حيث رسم لوحتين مقلوبتين وهو معصوب العينين، فضلًا عن مشاركة الطالبة مي جمال بكلية الصيدلة قدمت فقرة تحت عنوان «مختبر تبسيط العلوم»، والطالب عبد الرحمن خليف الذي قدم فقرة تحت عنوان «الحياة بعد التخرج» بجانب مشاركة الطالب نهاد يونس كلية الهندسة الهربائية ومصمم تطبيق RED الذي يسهل علي المرضي الوصول للمتبرعين أصحاب فصيلة الدم المناسبة وذلك في فقرة بعنوان The Pain Was، والطالب مروان محمد طالب بكلية الآداب قسم الترجمة الذي قدم فقرة Are You Special OR You Just thought that والطالب أحمد الفقي بكلية الطب البشري الذي قدم فقرة بعنوان «البحث عن المعني»، كما شاركت المهندسة مريم جمال بفقرة تحت عنوان We have to dig deep inside a mind of a dyslexic، مضيفًا أن هذه الفقرات تكون مسجلة لتعرض علي منصة TED العالمية لتعميم الإفادة.