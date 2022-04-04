حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2022، بالتزامن مع فتح باب التقديم، الذي يستمر على مدار 15 يوما، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، موضحة أن المستندات تشمل صحيفة الحالة الجنائية لكل متقدم، خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

مستندات وظائف المدارس اليابانية 2022

تشمل المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2022:

- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم سابقا، موضحا فيه: «اسم الجهة - عنوانها - شخص يمكن الرجوع إليه: اسم الشخص - وظيفته - رقم هاتفه - بريده الإلكتروني».

- صحيفة الحالة الجنائية لكل متقدم، خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

- صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات.

- تقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين.

- مفردات مرتب حديثة شهر بحد أقصى.

- يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية، أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

المستندات الأساسية المطلوبة

المستندات المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2022، تتضمن:

- بطاقة الرقم القومي «سارية لمدة 6 أشهر».

- أصل شهادة التخرج.

- أصل شهادة الدراسات العليا «إن وجدت».

- أصل الدبلوم التربوي «إن وجد».

-أصل أي شهادات علمية أخرى في مجال التخصص «إن وجدت».

- شهادات الخبرة محلية أو دولية «إن وجدت».

- شهادات حضور مؤتمرات علمية في مجال التخصص «إن وجدت».

ملاحظات عامة عند التقدم للوظائف

- التعاقد بالمدارس المصرية اليابانية 2022، يكون وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المحددة في هذا الشأن.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم، يجب أن يتم استغلالها أفضل استغلال، لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر «حفظ»، وظهور رسالة «تم التسجيل بنجاح»، يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للتقدم، وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة، سوف يتم الاستبعاد نهائيا، حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة، ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

- كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.

- للوزارة الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، دون إبداء أسباب.