«التعليم» تحدد الوظائف والخبرات المطلوبة بالمدارس المصرية اليابانية 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الوظائف والخبرات المطلوبة بالمدارس المصرية اليابانية وشروطها، مشددة على ضرورة مراجعة الوظيفة المتقدم إليها ومراجعة الشروط الموضوعة، ولن يتم قبول أي طلب لمؤهلات غير مطابقة للمطلوب أو طلب تغيير وظيفة بعد التقدم.

تفاصيل الوظائف والخبرات المطلوبة بالمدارس المصرية اليابانية

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف والخبرات المطلوبة بالمدارس المصرية اليابانية تؤكد استبعاد من يتقدم ولم يتمكن من إثبات الخبرات المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف المتاحة، لافتة إلى أنه من أجل الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يجب تقديم كل المعلومات المطلوبة لاستكمال الملف الشخصي.

الوظائف والخبرات المطلوبة بالمدارس المصرية اليابانية

وجاءت الوظائف والخبرات المطلوبة بالمدارس المصرية اليابانية كالتالي:

مدير المدرسة

- خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية.

- خبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكيل المدرسة

- خبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإداريات شؤون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوئح التي تنظم العمل داخل المدارس.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

معلم رياض أطفال

- خريجو تخصص رياض الأطفال.

- خبرات مثبتة في العمل بمدارس اللغات.

- لا بد من إثبات كفاءة وخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية.

معلم لغة عربية

- خريجو تخصص لغة عربية.

- خبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

معلم لغة إنجليزية

- خريجو تخصص لغة إنجليزية.

- خبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

معلم Math وScience ابتدائي

- خريج كلية التربية.

- يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث في شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية.

- إجادة العمل في فريق.

- عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه.

معلم دراسات اجتماعية

- خريجو كليات التربية تاريخ أو جغرافيا أو تربية تعليم أساسي ودراسات اجتماعية.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

معلم تربية بدنية وصحية

- خريجو كليات التربية الرياضية والبدنية.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

معلم مهن

- اقتصاد منزلي تصميم أزياء أو تغذية.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

معلم تكنولوجيا تعليم

- خريجو كليات التربية تكنولوجيا تعليم أو كلية العلوم حاسب آلي أو كلية حاسبات ومعلومات.

- لديه القدرة على تقديم الدعم التقني للمدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

معلم تربية فنية

- خريجو تخصص تربية فنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية وتربية نوعية.

- خبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

معلم تربية موسيقية

- خريجو تخصص تربية موسيقية.

- خبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

أخصائي اجتماعي

- خريجو تخصص كلية خدمة اجتماعية أو اجتماع.

- خبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

أخصائي نفسي

- خريجو تخصص علم نفس أو تخصص مماثل.

- خبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس بمجال التخصص.

معلم غرفة مصادر

- دبلوم تربية خاصة أو بعثة داخلية تابعة لوزارة التربية والتعليم لإعداد معلم تربية خاصة أو حاصل على دبلومة الصحة النفسية أو صعوبات تعلم.

- خبرة في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المسموح بقبولها كحالات دمج بالمدارس.