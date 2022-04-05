ماجدة خير الله تشيد بمحمد رمضان في المشوار: قفزة للأمام وخطوة لتصحيح مساره

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بالفنان محمد رمضان وأدائه خلال مسلسل المشوار المشارك في سباق الدراما الرمضانية الحالي، وفقا لما نشرته عبر حسابها على «فيس بوك»، حيث وصفت المسلسل بأنه بمثابة «قفزة للأمام» تضعه في منطقة شديدة التميز على حد تعبيرها، وذلك بعد عرض 3 حلقات من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج محمد ياسين.

وأوضحت الناقدة ماجدة خيرالله رأيها في تطور أداء الفنان محمد رمضان، قائلة: «إذا كان مسلسل موسي الذي قدمه محمد رمضان العام الماضي من إخراج محمد سلامة خطوة في تصحيح مساره الفني، فإن مسلسل المشوار الذي نتابعه هذا العام، ومن إخراج محمد ياسين، يعتبر قفزه للأمام تضعه في منطقة شديدة التميز، أتمنى الا يتقهقر أو يتراجع عنها».

الناقد مجدي الطيب يشيد بمدير تصوير المشوار: الساحر موسى

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشيد فيها النقاد بالمسلسل، حيث أشاد الناقد مجدى الطيب بمدير تصوير المسلسل عبد السلام موسى، الذي وصفه بـ «الساحر»، في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «نعيش الآن عصر مدير التصوير عبد السلام موسى؛ الذي يبدو وكأنه استبدل الكاميرا بعصا موسى، وهو يُحيل الشاشة إلى عالم مشحون بالسحر، والجمال، والإبهار»، ووجه التحية إلى المخرج محمد ياسين على اختياره كمدير تصوير للمسلسل.

ردود فعل إيجابية على مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان

وحقق الفنان محمد رمضان ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في مسلسل «المشوار» للمخرج محمد ياسين، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم دينا الشربيني، أحمد كمال، محمد عز، حنان يوسف بالإضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد مجدي، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث المسلسل حول «ماهر» الذي يعمل برفقة زوجته «ورد» في شركة المكس للملاحة في الإسكندرية، ولكن يتورط «ماهر» في أزمة ما تقلب حياتهم رأسا على عقب.