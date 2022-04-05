واشنطن تجري تجربة صاروخ «هوك» بشكل سري: تفوق سرعته الصوت

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الجيش أجرى، تجربة ناجحة على صاروخ تفوق سرعته الصوت بشكل سري في منتصف مارس الماضي، موضحا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن بلاده لم تعلن عن التجربة لتفادي المزيد من التوترات مع «موسكو».

وجرت التجربة، التي أطلقت فيها الولايات المتحدة صاروخا «هوك»، من قاذفة القنابل الاستراتيجية «بي 52».

من جانبه، أوضح مركز مكافحة المعلومات المضللة في مجلس الأمن القومي الأوكراني، أن «موسكو»، تقوم بإنشاء «فقاعة المعلومات» التي تتحدى حقيقة الإبادة الجماعية لـ الأوكرانيين في مدينة «بوتشا»، موضحا أنه إذا بحث المستخدمون عن «بوتشا» على موقع «ياندكس» الروسي، فسيعرض المحرك صور المدينة التي كانت موجودة قبل الحرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

روسيا: إسقاط 20 هدفا جويا بينها 7 طائرات بدون طيار «بيرقدار»

بدورها، عرضت وزارة «الدفاع الروسية» مقطع فيديو لتدمير طائرة مسيرة من طراز «بيرقدار» تركية الصنع، تابعة لـ القوميين المتطرفين في أوكرانيا، وإسقاطها باستخدام منظومة «تور» الروسية للدفاع الجوي. وأمس الاثنين، أشارت الوزارة الروسية، إلى إسقاط 20 هدفا جويا، بينها 7 طائرات بدون طيار من طراز «بيرقدار»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

صحيفة: روسيا تطيح بواشنطن ونفوذها من الشرق الأوسط

وتمكنت «موسكو» من الإطاحة بـ«واشنطن» ونفوذها في الشرق الأوسط، منذ بدء عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «آسيا تايمز» في تقرير، وقالت الصحيفة، إن رغم من أن جميع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين أيدوا قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي دان تصرفات موسكو، إلا أنه لا أحد من بلدان «الشرق الأوسط» فرض عقوبات على موسكو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل، هي الوحيدة التي فرضت عقوبات بسيطة، فيما قالت وزارة «الخزانة» الأمريكية، إن السلطات منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية المجمدة في بنوك الولايات المتحدة.