«التعليم» تعلن إجراءات القبول لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات القبول بشكل مبدئي للعمل في المدارس المصرية اليابانية بالتزامن مع إعلانها عن مجموعة من الوظائف المهمة في هذه المدارس، والتي يبدأ التقديم لها إلكترونياً اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل الجاري ولمدة 15 يومًا.

إجراءات القبول بشكل مبدئي للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه سيتم الاختيار المبدئي بناء على الأعلى تقييماً في كل مراحل عملية التقدم وأهمها الإجابة عن الاختبارات على منصة التقدم وسيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئي عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل على استمارة التقدم أو عن طريق الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئي لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابلة شخصية في التخصص ومحاكاة لشرح موضوع في مجال التخصص وكذلك اختبار لغة إنجليزية وسيتم احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم وسيتم الترتيب من الأعلى الذين سيكون لهم الأولية في الاختيار ووفق التخصصات المطلوبة بكل مدرسة.

الخطوات الإجرائية للقبول للعمل بالمدارس اليابانية

ونوهت الوزارة إلى أنه ليس من حق أي متقدم طلب نقله من المدرسة الذي تقدم إليها تحت أي ظرف من الظروف وفي حالة طلب ذلك سيتقدم الطالب بالاستقالة من مكانه الأصلي والتقدم من جديد للمكان الجديد، لافته إلى أن الخطوات الإجرائية تتمثل في أنه سيتم التعاقد مع كل من تم اختيارة بشكل نهائي وسيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003 ولا يخضع العاملون الحكوميون بالمدارس المصرية اليابانية لأي قانون عمل آخر أثناء فترة التعاقد.

وأكدت أنه سيتم التعاقد مع العاملين بالحكومة من خلال تقديم صورة من أمر تنفيذي بإجازة بدون راتب لمدة عام أو بنظام المأمورية. وبالنسبة للعاملين بالأزهر الشريف لن يتم التعاقد إلا من خلال تقديم أمر تنفيذي بإجازة قانونية بدون راتب، وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة بناء على صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأميني لمن ليس له ملف تأميني في جهة عمل أخرى.