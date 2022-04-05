مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق كوبري عزبة نوار التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى أبو المطامير العام؛ لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق كوبري عزبة نوار التابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة اثنين في زاوية صقر

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة سعد محمد السيد، 49 سنة، مقيم بزاوية صقر، وصلاح عبدالغني السقا، 49 سنة، بقرية زاوية صقر مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الساق اليمنى.

ونُقل المصابان إلى مستشفى أبو المطامير العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

مصرع مواطن في النوبارية

كما لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة في أثناء عبوره الطريق تحت كوبري 71 بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شخص مجهول الهوية إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أثناء عبوره الطريق أسفل كوبري 71 بغرب النوبارية، وحفظت الجثة داخل الثلاجة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.