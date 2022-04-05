الغرف التجارية: اجتماع لمدبولي ومحافظ البنك المركزي لبحث توفير السلع

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية عن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي للوصول إلى آليات التي تضمن أن كل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية رصيدها يستمر في الإطار الآمن الذي تسير به مصر منذ عامين، والعديد من الدول في العالم لديها مشكلات كبيرة في سلاسل الإنتاج، لكن حتى هذه اللحظة مصر في أمان وجارٍ العمل على أن يستمر هذا الأمان لأشهر عديدة مقبلة على أمل انفراج لأزمة روسيا وأوكرانيا.

مش عاوزين رف عند أصغر بقال بمصر يكون ناقص سلعة

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه وفقا للدستور نجد أن آليات السوق الحر المهذبة هي التي تحكم ما نعمل فيه بمجال التجارة والصناعة، وهي مسألة عرض وطلب وما نسعى إليه وما نعمل عليه في إطار شراكة الدولة والقطاع الخاص هو ضمان الوفرة في كافة ربوع مصر، «مش عاوزين رف عند أصغر بقال بمصر يكون ناقص سلعة، بنفس الوقت تكون هذه السلع من موردين مختلفين وماركات مختلفة يتنافسوا، وبالتالي تستقر الأسعار».

جهازا حماية المنافسة والمستهلك لضبط الأسعار

وكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه يوجد آليتان خلقتهما الدولة المصرية لضبط الأسعار، وهما جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، وهما الجهازان اللذان يضمنان ضبط السوق الحرة التي يسعى المواطن له، فالمواطن من حقه معرفة السعر المتوافر، ومتوسط الأسعار وحد أدنى وأقصى لكل مجموعة سلعية من الذي يتعامل معها.