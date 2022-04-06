أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 6-4-2022

تساعد الخضروات على ترطيب جسد الصائم لاحتوائها على المياه، وهي مصدر غني للفيتامنيات والمعادن المختلفة التي تعوض النقص في جسد الصائم نتيجة امتناعه عن الطعام والشراب خلال ساعات النهار، لذا تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات في شهر رمضان نظرا لأهميتها.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 6 أبريل الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر كيلو ورق العنب في الأسواق

سجل سعر كيلو ورق العنب 30 جنيهًا، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق بشكل يومي.

أسعار الخضروات في الأسواق

وتراوح سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل سعركيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات، أما الثوم سجل سعر الكيلو منه بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها، كما تراوح سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، الأربعاء الموافق 6 أبريل الحالي.

وسجل كيلو الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي فتراوح سعره بين 25 و28 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان 17 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوح سعر كيلو الخيار في الأسواق بين 10 و12 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، واختلف سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، وسجلت الملوخية سعر يتراوح من 5 إلى 7 جنيهات، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 6 أبريل الحالي.

سعر الطماطم في الأسواق

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 8 جنيهات و12 جنيها، كما تراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، الأربعاء الموافق 6 أبريل الحالي.