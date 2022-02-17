مصرع سائق دهساً أثناء مقاومته محاولة سرقة سيارة عمله بسوهاج

لقى سائق مصرعه قبل قليل، في قرية «نجع المخمس»، بدائرة مركز جرجا، في محافظة سوهاج، عندما حاول التصدي لسرقة المركبة التي يعمل عليها، إلا أن اللصوص أقدموا على دهسه بالسيارة، وفروا هاربين، وتكشف مباحث سوهاج من جهودها للقبض على الجناة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوصول «حسام عاطف قبيصي خلف»، 35 سنة، سائق «ونش»، مقيم بقرية «الحريدية»، التابعة لمركز المراغة، إلى مستشفى جرجا المركزي جثة هامدة، وتم تحويله إلى مشرحة المستشفى، حيث تبين دهسه من سيارة وفر الجناة هاربين.

إدارة البحث الجنائي تكثف جهودها لملاحقة المتهمين

وشكلت مباحث سوهاج فريق بحث للقبض على الجناة، بقيادة العميد أحمد شوقي، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم مصطفى بكري، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم مصطفى فرغل، مفتش مباحث جرجا، والرائد هيثم الحجيري، والنقيب حازم حفني، بمباحث جرجا، ويجرى العمل على تفريغ الكاميرات التي رصدت الواقعة.

شهود: المجني عليه حاول الدفاع عن مركبته والجناة دهسوه

وأكد شهود عيان أن المجني عليه وعدد من مرافقيه تفاجئوا بأحد الأشخاص يسرق سيارة العمل الخاصه بهم، وحاول الجاني، بمعاونة آخرين، الهرب بالسيارة، ولكن المجنى عليه حاول التصدى لهم، ووقف أمام السيارة، فما كان من اللص إلا أن قام بدهسه، ثم فر هارباً بالسيارة باتجاه الطريق السريع، إلا أنه يتمكن من سرقة السيارة، بسبب انفجار أحد إطاراتها، فتركها وهرب في سيارة أخرى برفقة آخرين كانوا بنتظرونه.

وجرى نقل جثة السائق المجني عليه إلى مشرحة مستشفى جرجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري البحث والتحري لضبط المتهم ومعاونيه، وإخطار النيابة، التي انتقلت إلى موقع الحادث للمعاينة، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة المجني عليه وبيان أسباب الوفاة.

وأوضح أهل المجني عليه لـ«الوطن» أنه كان يتمتع بحسن السمعة والسلوك، ويقوم بتحفيظ القرأن الكريم لأطفال القرية، وكان صائماً اليوم كعادته يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرين إلى أن عمره يبلغ 35 عاماً، متزوج ولديه 3 أطفال، أكبرهم في عمر 6 سنوات.