«اللحمة رخصت 5 جنيه».. اعرف أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

يستمر معرض أهلًا رمضان 2022 في كفر الشيخ، في تقديم تخفيضات على أسعار السلع وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين، حيث تتواجد كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان الكريم، كما أن العارضين يفاجئون الأهالي بعروض مختلفة، ما يجعل الإقبال متزايدًا بشكل كبير، خاصة على اللحوم، وفقا للمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وهي الجهة المنظمة لمعرض أهلًا رمضان بالتسيق مع وزارة التموين.

وتستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم ومختلف السلع في معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ الرئيسي والذي يقع في ميدان الـ47، حرصا منها على خدمة القارئ وتلبية احتياجاته.

اللحمة بـ90 جنيهًا في معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

ووفق العارضين بمعرض أهلًا رمضان 2022 في كفر الشيخ، فان أسعار اللحوم انخفضت بواقع 5 جنيهات عن بدء المعرض، حيث تباع اللحوم السوداني الطازجة بسعر 90 جنيهًا بدلا من 95 وذلك بعدما شهدت رواجا كبيرا من قبل المواطنين: «اللحمة عليها إقبال كتير، لأنها أساسية على كل مائدة وبشكل يومي، الناس بقت بتشتري اللحمة السوداني الطازجة بدلا من البلدي اللي وصل سعرها لـ160 و170 جنيها في بعض محلات الجزارة»، بحسب قول أحد العارضين لـ«الوطن».

أسعار اللحوم المجمدة بمعرض أهلًا رمضان 2022 في كفر الشيخ

وانخفضت أسعار اللحوم المجمدة في معرض أهلًا رمضان 2022 في كفر الشيخ، إذ يباع كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بـ80 جنيهًا، بينما تباع الكبدة المستوردة بـ70 جنيهًا، وهي أسعار أقل من السوق بواقع نحو 30%، كما تباع اللحوم المجمدة في الخارج بـ95 جنيهًا، بينما تباع الكبدة بـ85 جنيهًا باختلاف درجاتها، ما جعل المواطنين يقبلون على الشراء من معرض أهلًا رمضان.

انخفاض أسعار الفراخ والبط بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

بينما شهدت أسعار الفراخ والبط انخافضا كبيرا بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، حيث تباع البطة بـ55 جنيها بينما تباع الفرختان بنحو 80 جنيها ، فيما تباع الفرخة الواحدة بـ35 جنيها على حسب حجمها، وهي أسعار منخفضة كثيرا عن الأسواق الخارجية.