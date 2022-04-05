عاجل.. العثور على جثة شاب في مياه النيل بالقاهرة والنيابة تستدعي أسرته

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة غريق في مياة نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت إستدعاء أسرة الغريق لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور علي جثة غريق في مياة نهر النيل بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة ، وتبين أن الغريق يدعي م ع في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات