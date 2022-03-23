الجالية المصرية بألمانيا: أعطينا مهلة إقامة للطلاب الدارسين بأوكرانيا

كشف علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية ومدير بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن بيت العائلة المصرية بألمانيا، قام بدور كبير خلال الأزمات العالمية التي شهدتها الدول خلال الفترة الماضية وحتى الآن، بجانب تواصل الجالية مع المصريين المقيمين والدارسين في ألمانيا، بصفة مستمرة، لتلقي شكواهم، وتلبية احتياجاتهم.

اتصال دائم مع أبناء الجالية لتلبية الاحتياجات

وأشار خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أنه خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، قام بيت العائلة المصرية في ألمانيا، بعمل غرفة عمليات مركزية تضم عددا من الجاليات المصرية بألمانيا، ليتواصل من خلالها مع المصريين الموجودين داخل الولايات الألمانية، ومن ثم توفير احتياجاتهم، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لهم.

وأوضح أن بيت العائلة المصرية في ألمانيا منذ بداية الحرب على أوكرانيا، قام بنشر أرقام هواتفه الشخصية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكي يتمكن المصريون الموجودون داخل أوكرانيا، من التواصل معه، وتقديم المساعدات لهم.

تواصل مستمر مع وزارة الهجرة والسفارة المصرية

وأوضح «ثابت» أنه استقبل أيضا عددا من الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا، الذين جاءوا إلى ألمانيا، ولديهم رغبة في استكمال دراستهم بألمانيا، كما جرى التواصل مع السلطات الألمانية، وإعطاؤهم مهلة إقامة سنة داخل ولايات شمال ألمانيا.

وأكد مدير بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، أنه تلقى اتصالات هاتفية عدة، من عدد كبير من الأسر المصرية الموجودة داخل أوكرانيا، والراغبين في السفر إلى ألمانيا للجلوس فيها لحين تحسن الأوضاع ومن ثم العودة إلى مصر، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في ألمانيا والقنصل.