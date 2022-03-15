بيت العائلة المصرية في لندن: نتابع باستمرار احتياجات أبناء الجالية

قال مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، إن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، لديه عدة جمعيات ومسميات مختلفة، منها: «جمعية الجالية، وبيت العائلة»، وغيرها من الجمعيات الأهلية، والتي يتم التعامل في إطارها بالتنسيق بين أعضاء الجمعيات، لمساعدة المصريين بأوروبا خلال الأزمات العالمية.

الاطّلاع الدائم على جهود الدولة المصرية ووزارة الهجرة

وأضاف «رجب»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه خلال أزمة فيروس كورونا، ظهرت أزمة العالقين، والذين تضرروا من الفيروس، سواء بالمرض أو المصريين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة تفشي الجائحة، وخلال هذه الأزمة كان هناك تواصل مع جميع المصريين في أوروبا، لتوفير العلاج للمرضى بالفيروس، ومحاولة توفير فرص عمل بديلة للفاقدين وظائفهم، وغيرها من المساعدات والمبادرات لجميع المصريين في أوروبا.

أما عن دور بيت العائلة المصرية في لندن، في متابعة الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح «رجب»، أنه منذ بدايتها، تم التواصل بين الجاليات المصرية وبعضها، لمساعدة المصريين العالقين في مختلف المناطق داخل أوكرانيا، والتواصل معهم ومساعدتهم وتتبع أخبارهم، بجانب الاطّلاع الدائم على جهود الدولة المصرية ووزارة الهجرة خلال الحرب.

كل جمعية مختصة بجمع المصريين في أوروبا

وأشار مدير بيت العائلة المصرية فى لندن إلى أنه بجانب الأحداث العالمية، فأن الجالية المصرية في أوروبا تواجه احتياجات ومساعدات يومية للمصريين بمختلف أنحاء القارة، سواء مساعدات تعليمية، صحية، اقتصادية، عائلية، وغيرها، إذ إن كل جمعية تكون مختصة بجمع المصريين في منطقة معينة داخل أوروبا.

وأوضح أن بيت العائلة المصرية في بريطانيا، ساهم في تأسيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا، والذي يضم العديد من الكيانات المصرية في القارة ونجح بتسجيله مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تحت اسم جمعية المصريين في أوروبا رقم 911 وتم عمل عدة مشاريع خيرية في مصر تحت مظلته.