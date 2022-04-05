مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الدقهلية 4 رمضان

مع ارتفاع درجة الحرارة في شهر رمضان، يترقب عدد كبير من الصائمين موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة، وذلك نظرًا لعدم ثبات مواقيت الصلاة وتغيرها يومًا بعد يوم دقيقة أو دقيقتين عن اليوم السابق، مع مراعاة مواقيت الصلاة طبقا لمحل الإقامة، حيث يختلف موعد الأذان اختلافًا كليًا عن موعد الأذان الرسمي لمدينة القاهرة.

ونظرا لوجود اختلاف في مواقيت الصلاة بين محافظتي الدقهلية والقاهرة، التي يتم بث الأذان في الإذاعات بناء عليها، مما يفرض علي الصائمين مراعاة فروق التوقيت، تقدم «الوطن» في هذا التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الموافق 4 شهر رمضان لعام 1443 هجرية، في مدينة المنصورة، ومحافظة الدقهلية، وذلك حسب مواقيت الصلاة التي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الدقهلية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية حيث تختلف التوقيتات عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين.

الفجر 4:09 صباحا

الشروق 5:39 صباحا

الظهر 11:57 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:16 مساء

العشاء 7:36 مساء

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القاهرة

ويجب على الصائم أن ينتبه للاختلاف بين مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية ومحافظة القاهرة، ومعرفة أن ما يذاع من أذان عبر الإذاعة والتلفزيون بناء على موعد الصلاة في القاهرة، وفي السطور التالية نوضح مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القاهرة.

الفجر 4:11 صباحا ‏

الشروق 5:40 صباحا ‏

الظهر 11:58 صباحا ‏

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:16 مساء ‏

العشاء 7:35 مساء