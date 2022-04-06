مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة العامة للمساحة، حسب التوقيت المحلي، لمحافظة السويس، عن موعد أذان فجر اليوم الأربعاء 6 إبريل 2022 الموافق 5 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، الذي يبحث عنه معظم سكان محافظة السويس من المسلمين الصائمين، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمتنعون عن الطعام والشراب وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع مع أذان الفجر.

وقت أذان الفجر وموعد الإمساك يوم الأربعاء 5 رمضان 1443 هجرى 6 إبريل 2022

وقد حدد البيان الصادر من الهيئة المصرية الهامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم الأربعاء 5 رمضان 1443 الموافق 3 إبريل 2022، أنه في تمام الساعة ٣:٥٨ صباحاً، وهو الموعد المحدد لامتناع الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم، فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة ليكون 3:43 أي قبل أذان الفجر بنحو 15 دقيقة.

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 5 رمضان 6 ابريل

فيما جاءت مواعيد الصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي: أذان الفجر ليوم الأربعاء الموافق ٥ رمضان ٦ أبريل في تمام 3:58 صباحاً، أما الشروق فموعده 5:28 دقيقة صباحاً، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:51 صباحاً، وأذان العصر يحين عند 3:25 مساءً، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:14 مساءً، وصلاة العشاء تحين في تمام الساعة 7:35 مساءً.