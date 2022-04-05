أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل، وتعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كقياس درجة حرارة المعلمين والطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022 ينتهي 12 مايو

وأضافت المديرية في بيان لها، أن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022، ينتهي يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل، مشددة على الطلاب وأولياء بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الامتحانات تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وبالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022، سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 والقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوي الشامل، ويجرى امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات والمواد خارج المجموع أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري.

وأوضحت أن تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عملياً لمدة ساعة ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بخمسة عشر يوماً ويجرى امتحان التربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعدية يوم 18 أبريل الجاري، ويجرى الامتحان العملي لمادة العلوم في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة ويختار الطلاب نشاطين من الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته واهتماماته.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول في اليوم نفسه حسب جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022

-يعقد يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف.

-يعقد يوم الأحد الموافق 8 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 9 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 11 مايو امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

-يعقد يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.