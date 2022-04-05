أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف السادس للجيزة ترم ثاني 2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، وتعقد ورقياً في لجان مؤمَّنة جيداً وتراعي كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدارس.

جدول امتحانات الصف السادس للجيزة ترم ثاني 2022 ينتهي يوم 12 مايو

وأضافت المديرية في بيان لها، أن جدول امتحانات الصف السادس للجيزة ترم ثاني 2022، ينتهي يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم لفهم كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على فهم طالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

ونوهت المديرية بأنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 والقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 والقرار رقم 360 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوي الشامل، وذلك بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف السادس للجيزة ترم ثاني 2022.

«سلومة»: امتحانات الصف السادس للجيزة ترم ثاني 2022 يوم ويوم

وأكد أشرف سلومة، مدير المديرية، أنه يجرى امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، وتقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عملياً لمدة ساعة ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بخمسة عشر يوما ويجرى الامتحان العملي لمادة العلوم في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة ويختار الطلاب نشاطين من الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته واهتماماته.

وأضافت «سلومة» في بيان له، أن جدول امتحانات الصف السادس للجيزة ترم ثاني 2022 «يوم ويوم» حتى يتثنى للطلاب مراجعة المقرر لدراسي بشكل جيد قبل الامتحان، لافتاً إلى أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول في اليوم نفسه حسب جدول امتحانات الصف السادس للجيزة ترم ثاني 2022.

جدول امتحانات الصف السادس للجيزة ترم ثاني 2022

-يعقد يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

-يعقد يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم لمدة ساعة ونصف.